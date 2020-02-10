Все школы Воронежа распустили на карантин по гриппу

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:49:20+03:00

К 10 февраля 2020 года в 37 воронежских школах ушли на карантин 314 классов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В понедельник, 10 февраля, родители школьников, посещающих разные учебные заведения города, одновременно сообщили нам о том, что с 11 по 24 февраля детские коллективы распустили на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как рассказали учителя нашим читателям, на занятия ребят ждут уже после праздника, 25 февраля.

- По состоянию на 10 февраля 2020 года в 37 воронежских школах ушли на карантин 314 классов, что составляет 8,1 процента от их общего количества. В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области приняли решение о введении карантина во всех общеобразовательных учреждениях города., - подтвердили информацию в пресс-службе мэрии Воронежа. При этом, по словам чиновников, учебные программы скорректируют за счёт резервных часов, отведённых на повторение пройденного материала.

Детские сады продолжают работать, но в них усилены противоэпидемиологические меры

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ИСТОЧНИК KP.RU