2020-02-10T11:49:20+03:00
Общество

Все школы Воронежа распустили на карантин по гриппу

Вынужденные каникулы продлятся до 25 февраля
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
К 10 февраля 2020 года в 37 воронежских школах ушли на карантин 314 классовК 10 февраля 2020 года в 37 воронежских школах ушли на карантин 314 классовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 февраля, родители школьников, посещающих разные учебные заведения города, одновременно сообщили нам о том, что с 11 по 24 февраля детские коллективы распустили на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как рассказали учителя нашим читателям, на занятия ребят ждут уже после праздника, 25 февраля.

- По состоянию на 10 февраля 2020 года в 37 воронежских школах ушли на карантин 314 классов, что составляет 8,1 процента от их общего количества. В связи с наблюдаемой динамикой заболеваемости ОРВИ и гриппом по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области приняли решение о введении карантина во всех общеобразовательных учреждениях города., - подтвердили информацию в пресс-службе мэрии Воронежа. При этом, по словам чиновников, учебные программы скорректируют за счёт резервных часов, отведённых на повторение пройденного материала.

Детские сады продолжают работать, но в них усилены противоэпидемиологические меры

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мастера из Воронежа создали деревянную Бабу-Ягу на киберступе с помощью бензопилы
В Воронеже УФАС проверяет две аптеки после резкого повышения цен на медицинские маски
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение
В арбитражный суд подали иск по делу о вони в Воронеже на крупную сумму
Воронежский губернатор назначил Павла Ковалева бизнес-омбудсменом
В Воронежской области сфотографировали резвящуюся косулю
На воронежском водохранилище нашли вмерзшую в лед фотографию
Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области возглавил Алексей Пинигин
Все школы Воронежа распустили на карантин по гриппу
В лобовом столкновении в Воронежской области пострадали три человека
В Воронеже на карантин закрыли вторую школу
Новая неделя начнется в Воронеже с сильного ветра
В Воронежской области зарегистрировали уже более четырех тысяч самозанятых