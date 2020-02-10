В лобовом столкновении в Воронежской области пострадали три человека

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:22:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 февраля, на дорогах Воронежской области зарегистрировали 77 аварий. 60 из них произошли в областном центре. В двух ДТП пострадали 8 человек.

Трое получили травмы в результате лобового столкновения «Шевроле Нива» и «Пежо Боксер» на улице Советской в селе Клеповка Бутурлиновского района. 70-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где протаранил «Пежо», которым управляла 46-летняя женщина. В результате аварии в больницу попали автоледи, ее 54-летняя пассажирка и водитель «Нивы».

Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU