2020-02-10T10:22:21+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении в Воронежской области пострадали три человека

Всего в воскресенье произошло 77 ДТП
Елена ФЕДЯШЕВА
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Обстоятельства аварии выясняют полицейскиеОбстоятельства аварии выясняют полицейскиеФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 9 февраля, на дорогах Воронежской области зарегистрировали 77 аварий. 60 из них произошли в областном центре. В двух ДТП пострадали 8 человек.

Трое получили травмы в результате лобового столкновения «Шевроле Нива» и «Пежо Боксер» на улице Советской в селе Клеповка Бутурлиновского района. 70-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где протаранил «Пежо», которым управляла 46-летняя женщина. В результате аварии в больницу попали автоледи, ее 54-летняя пассажирка и водитель «Нивы».

Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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