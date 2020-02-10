2020-02-10T10:02:57+03:00
Общество

В Воронеже на карантин закрыли вторую школу

Об этом рассказали родители учащихся УКВ им. Киселева
Елена ФЕДЯШЕВА
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В понедельник, 10 февраля, в Воронеже закрылось на карантин еще одно учебное заведение – УВК им. Киселева, расположенное в Советском районе. Об этом «Комсомолке» рассказали родители учащихся. По сообщению администрации школы, карантин продлится до 16 февраля.

Напомним, по данным мэрии на вечер 7 февраля, в связи с ростом заболеваемости среди детей закрыли классы в 35 образовательных учреждениях. В общей сложности не учатся 197 классов. Раньше приостановили учебный процесс в школе №102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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