2020-02-10T08:31:47+03:00
Общество

Новая неделя начнется в Воронеже с сильного ветра

А со вторника обещают снег
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Недельное похолодание в Воронеже завершается. О смене погоды свидетельствует сильный ветер, который будет отмечаться в городе и области в понедельник и вторник, 10-11 февраля. Его порывы могут достигать 15-16 метров в секунду. В понедельник будет -2 днем и -8 ночью.

Во вторник погода изменится в сторону потепления: станет пасмурно, пройдет снег. Днем ожидается около нуля. Осадки, но уже в более мокром виде, сохранятся на протяжении всей недели. При этом дневная температура будет чуть выше нуля, ночная – в районе пяти градусов мороза. Из-за таких колебаний дороги станут скользкими, особенно по утрам и вечерам. Это надо учитывать пешеходам и водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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