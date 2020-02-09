Ракета-носитель с воронежским двигателем вывела на орбиты 34 спутника

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:28:26+03:00

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7 февраля в 00:42:41 с одной из площадок космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb на борту. Старт и отделение разгонного блока «Фрегат» от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

- В составе третьей ступени ракеты-носителя успешный вывод в космическое пространство полезной нагрузки обеспечил кислородно-керосиновый двигатель 14Д23 разработки и производства Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос»), - сообщили в пресс-службе КБХА.

В итоге все 34 спутника OneWeb успешно были выведены на целевые орбиты.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на 3-й ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU