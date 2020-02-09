2020-02-09T20:28:26+03:00
Общество

Ракета-носитель с воронежским двигателем вывела на орбиты 34 спутника

«Союз-2.1б» имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 февраля в 00:42:41 с одной из площадок космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb на борту. Старт и отделение разгонного блока «Фрегат» от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

- В составе третьей ступени ракеты-носителя успешный вывод в космическое пространство полезной нагрузки обеспечил кислородно-керосиновый двигатель 14Д23 разработки и производства Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос»), - сообщили в пресс-службе КБХА.

В итоге все 34 спутника OneWeb успешно были выведены на целевые орбиты.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на 3-й ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области зарегистрировали уже более четырех тысяч самозанятых
Ракета-носитель с воронежским двигателем вывела на орбиты 34 спутника
В Воронежской области автомобиль Mitsubishi влетел в разрытую рабочими траншею
В Воронеже готовятся к расчистке русла реки Тавровка
Пенсионерка из Нововоронежа хотела подать милостыню голодным детям, но осталась без кошелька
В Воронеже отменили концерт Бонни Тайлер
Воронежцев приглашают обсудить на общественных слушаниях строительство музея ВДВ
В Воронеже отменили концерт звезд 80-90-х
В Воронеже автомобиль Daewoo Nexia частично провалился под лед водохранилища
В Воронеже сняли на видео, как пикап Mitsubishi протаранил маршрутный автобус
Парень из Воронежа разболтал свои банковские данные и лишился денег
В Воронежской области угонщик, угрожая кухонным ножом, отобрал чужой автомобиль
В столкновении «Фольксвагена» и «Нивы» на воронежской трассе погибли два человека
Воронежцы на покупку автомобиля в среднем берут в кредит 665 тысяч рублей
Главный тренер воронежского «Бурана»: «Нам стыдно за такой сезон»
В Воронеже полицейский нанял двойника, чтобы похитить 2,5 млн со счетов пенсионерки
В Воронеже выступит Наргиз
Максим Ковтун в Воронеже: «Мужчины все-таки прыгают четвертные покруче, чем девушки»
В Воронеже закрыли классы на карантин в 35 школах
Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду
Дмитрий Губерниев о Воронеже: «Я здесь первый раз. Кайфую, здорово, что мы сюда приехали»