В Воронежской области автомобиль Mitsubishi влетел в разрытую рабочими траншею

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 7 февраля в поселке городского типа Анна 23-летний местный житель на автомобиле Mitsubishi Lancer угодил в разрытую рабочими траншею. Глубокая продольная яма не так давно появилась на улице Коммунальная. По словам местных жителей, там проводили ремонт труб водоснабжения, но почем-то забыли огородить опасное место.

Так как 23-летний водитель ехал ночью, вероятно, он заметил препятствие в последний момент. В итоге иномарка заехала колесами на насыпь и перевернулась боком прямиком в яму. Mitsubishi Lancer серьезно пострадал: у машины оказались помяты крыша, бампер и другие детали кузова. К счастью, сам водитель остался жив.

- Чудом, живой он остался. Неужели никто за это не ответит? Присутствовал на месте, ничего похожего на ограждения или на предупреждающие знаки не было. За час до него в эту кучу влетел молодой человек на десятке. Ну и гололед помог конечно, - рассказал местный житель Евгений Евдокимов.

Оказалось, что несколько человек до этого также чуть было не попали в аварию из-за разрытой в неожиданном месте траншеи.

- Сама вчера туда чуть не нырнула, знаков там не было это точно! - уверена Марина Матвеева.

Провалился под землю в Воронежской области 9.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU