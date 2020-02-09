2020-02-09T17:58:42+03:00
Общество

В Воронеже готовятся к расчистке русла реки Тавровка

Власти готовы потратить на разработку проекта 3 млн рублей
Олег ИВАНОВ
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Проект должен быть готов к концу годаПроект должен быть готов к концу годаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже разыскивают подрядчика для разработки проектной документации по расчистке русла реки Тавровка. Ее длина составляет 10 километров. Это левый приток реки Воронеж - соответственно она начинается в Левобережном районе города. Начальная цена контракта - 3 млн рублей. Заказчиком выступает департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Подрядчику нужно будет провести инженерно-геодезические и прочие изыскания, а также выполнить необходимые согласования с соответствующими органами. Проектную документацию нужно будет предоставить на экспертизу и обеспечить ее дальнейшее сопровождение. То есть в случае выявления каких-либо недочетов, документ придется доработать.

Победитель сможет приступить к выполнению работ с даты заключения государственного контракта - то есть с начала марта. Все работы должны быть выполнены к 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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