В Воронеже отменили концерт Бонни Тайлер

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:51:21+03:00

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В Воронеж не приедет Бонни Тайлер. Концерт 69-летней «живой легенды» 80-х планировался 10 февраля в Event-Hall, но его отменили. Билеты стоили недешево - до 8600 рублей.

- Концерт Bonnie Tyler отменен по техническим причинам, - сообщили организаторы.

Вернуть билеты можно по месту их приобретения. При себе кроме билетов необходимо иметь чек и паспорт (при оплате наличными).

Также отменили концерт звезд 80-90-х в цирке.

ИСТОЧНИК KP.RU