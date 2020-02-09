2020-02-09T15:37:46+03:00
Общество

Воронежцев приглашают обсудить на общественных слушаниях строительство музея ВДВ

Горожанам расскажут о том, как будет продумано воздействие на окружающую среду
Олег ИВАНОВ
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Обсуждение пройдет в Доме архитектораОбсуждение пройдет в Доме архитектораФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Воронежцев приглашают на общественные обсуждения по проекту музея Воздушно-Десантных войск. Напомни, этот объект должен появиться в нашем городе по адресу: ул. Г. Лизюкова, 42в. Планируется, что в здании появятся смотровая площадка, VR-тренажеры и голограмма генерала Василия Маргелова. Ранее в Воронеже заложили первый камень будущего объекта.

Горожанам расскажут о том, как будет продумано воздействие на окружающую среду, и в целом о техническом задании. Замечания принимаются в письменном виде.

- Всех заинтересованных просим принять участие в общественных обсуждениях, которые состоятся 11 в 14.00 минут по адресу: ул. Плехановская, 22 - «Дом архитектора». Участникам обсуждений необходимо при себе иметь паспорт гражданина РФ, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Проектная документация, как сообщают в горадминистрации, доступна для ознакомления в течении 30 дней (с 08.02.2020 по 09.03.2020) с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу г. Воронеж, пл. Ленина, 8, офис 404 - ВРОО «Центр экологической политики». Контактный телефон 252-15-83.

Также, все материалы доступны для ознакомления на сайтах: vcep-vrn.ru, eco.voronezh-city.ru, www.pmrost.ru. Однако на момент публикации ряд сайтов оказался недоступен из-за технических работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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