В Воронеже отменили концерт звезд 80-90-х

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:01:37+03:00

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Шоу «Планета Хитов. 80-90-е», которое планировалось 21 мая в воронежском цирке, не состоится. В программе обещали участие групп «Ласковый май», «Комбинация», «На-На» и Маргариты Суханкиной, экс-солистки «Миража».

- Мероприятие отменено по причине изменения гастрольного графика артистов, - сообщили организаторы.

Вернуть билеты можно по месту их приобретения. При себе кроме билета обязательно иметь чек и паспорт (при оплате наличными).

ИСТОЧНИК KP.RU