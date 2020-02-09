2020-02-09T15:01:37+03:00
Звезды

В Воронеже отменили концерт звезд 80-90-х

Можно сдать билеты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шоу «Планета Хитов. 80-90-е», которое планировалось 21 мая в воронежском цирке, не состоится. В программе обещали участие групп «Ласковый май», «Комбинация», «На-На» и Маргариты Суханкиной, экс-солистки «Миража».

- Мероприятие отменено по причине изменения гастрольного графика артистов, - сообщили организаторы.

Вернуть билеты можно по месту их приобретения. При себе кроме билета обязательно иметь чек и паспорт (при оплате наличными).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже отменили концерт звезд 80-90-х
В Воронеже автомобиль Daewoo Nexia частично провалился под лед водохранилища
В Воронеже сняли на видео, как пикап Mitsubishi протаранил маршрутный автобус
Парень из Воронежа разболтал свои банковские данные и лишился денег
В Воронежской области угонщик, угрожая кухонным ножом, отобрал чужой автомобиль
В столкновении «Фольксвагена» и «Нивы» на воронежской трассе погибли два человека
Воронежцы на покупку автомобиля в среднем берут в кредит 665 тысяч рублей
Главный тренер воронежского «Бурана»: «Нам стыдно за такой сезон»
В Воронеже полицейский нанял двойника, чтобы похитить 2,5 млн со счетов пенсионерки
В Воронеже выступит Наргиз
Максим Ковтун в Воронеже: «Мужчины все-таки прыгают четвертные покруче, чем девушки»
В Воронеже закрыли классы на карантин в 35 школах
Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду
Дмитрий Губерниев о Воронеже: «Я здесь первый раз. Кайфую, здорово, что мы сюда приехали»