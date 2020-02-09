В Воронеже отменили концерт звезд 80-90-х
Можно сдать билеты
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Шоу «Планета Хитов. 80-90-е», которое планировалось 21 мая в воронежском цирке, не состоится. В программе обещали участие групп «Ласковый май», «Комбинация», «На-На» и Маргариты Суханкиной, экс-солистки «Миража».
- Мероприятие отменено по причине изменения гастрольного графика артистов, - сообщили организаторы.
Вернуть билеты можно по месту их приобретения. При себе кроме билета обязательно иметь чек и паспорт (при оплате наличными).
ИСТОЧНИК KP.RU