В Воронеже автомобиль Daewoo Nexia частично провалился под лед водохранилища

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:29:44+03:00

Пока неизвестно, удалось ли водителю высвободить свою машину

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Воронежцы стали свидетелями необычного происшествия: 8 февраля водитель автомобиля Daewoo Nexia, видимо, не рассчитал тормозной путь и с берега водохранилища заехал прямиком на ледяную гладь. Однако корка льда не выдержала и начала трескаться под колесами машины. Иномарка пошла ко дну. Хорошо, что водителю хватило сообразительности вовремя остановиться.

Но хоть шофер и выбрался, автомобиль свой вызволить у него не получилось. Так, горожане на утро и обнаружили Daewoo Nexia, вмерзшую передними колесами в лед.

Спасатели сообщали, что по результатам мониторинга 7 февраля толщина льда на воронежском водохранилище варьируется от 0 до 10 см.

- В районе Северного моста - 10 см;

- Чернавский мост - 0 - 5 см;

- Алые паруса - 10 см;

- ВОГРЭС - 0 - 10 см;

- Парк «Дельфин» - 10 см;

- Адмиралтейская площадь - 0 - 7 см;

Не удивительно, что лед не выдержал автомобиль, более того, даже людям не рекомендуется выходить на него - это может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU