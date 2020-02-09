В Воронеже автомобиль Daewoo Nexia частично провалился под лед водохранилища
Воронежцы стали свидетелями необычного происшествия: 8 февраля водитель автомобиля Daewoo Nexia, видимо, не рассчитал тормозной путь и с берега водохранилища заехал прямиком на ледяную гладь. Однако корка льда не выдержала и начала трескаться под колесами машины. Иномарка пошла ко дну. Хорошо, что водителю хватило сообразительности вовремя остановиться.
Но хоть шофер и выбрался, автомобиль свой вызволить у него не получилось. Так, горожане на утро и обнаружили Daewoo Nexia, вмерзшую передними колесами в лед.
Спасатели сообщали, что по результатам мониторинга 7 февраля толщина льда на воронежском водохранилище варьируется от 0 до 10 см.
- В районе Северного моста - 10 см;
- Чернавский мост - 0 - 5 см;
- Алые паруса - 10 см;
- ВОГРЭС - 0 - 10 см;
- Парк «Дельфин» - 10 см;
- Адмиралтейская площадь - 0 - 7 см;
Не удивительно, что лед не выдержал автомобиль, более того, даже людям не рекомендуется выходить на него - это может быть опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU