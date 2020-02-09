В Воронеже сняли на видео, как пикап Mitsubishi протаранил маршрутный автобус

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:58:46+03:00

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8 февраля на Ленинском проспекте между остановками «Улица Добролюбова» и «Заводска» пикап Mitsubishi L200 протаранил маршрутный «ПАЗ». Судя по записи с видеорегистратора одного из очевидцев аварии, автобус проехал на желтый сигнал светофора, в то же время водитель иномарки выезжал с прилегающей территории - стоянки одного из местных магазинов.

В итоге маршрутный автобус №10а стесал пикапу весь перед. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал - они самостоятельно вышли из «ПАЗика».

Вместе с тем в социальных сетях разгорелись споры: «Кто же виноват?» С одной стороны, кажется, что водитель автобуса проскочил, когда зеленый свет уже сменился, однако местные жители утверждают, что запись обманчива.

- «ПАЗику» горел зеленый свет, потому что там он горит дольше секунд на 10, - объясняет один из горожан Максим.

Кроме того, горожанам не понятно, зачем водитель пикапа, выезжая с прилегающей территории так спешил, что буквально подставился под несущийся автобус.

ДТП в Воронеже 8 февраля 2020 года.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU