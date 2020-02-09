Парень из Воронежа разболтал свои банковские данные и лишился денег
24-летнему воронежцу позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета кто-то пытается снять деньги. Знакомая схема? Да-да, именно так людей запугивают сами мошенники.
Но молодой человек испугался и, конечно же, захотел обезопасить счет с помощью лже-банкира. Парень тут же продиктовал персональные данные. Мошенник же как только получил конфиденциальную информацию тут же увел со счета доверчивого парня 20 128 рублей.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Но как скоро полицейские найдут мошенника?
Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU