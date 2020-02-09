Парень из Воронежа разболтал свои банковские данные и лишился денег

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:44:10+03:00

Нам приходится рассказывать такие истории снова и снова, так как каждый день находятся воронежцы, которые попадаются на удочку мошенников Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Он поверил, что незнакомец работает в службе безопасности

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24-летнему воронежцу позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета кто-то пытается снять деньги. Знакомая схема? Да-да, именно так людей запугивают сами мошенники.

Но молодой человек испугался и, конечно же, захотел обезопасить счет с помощью лже-банкира. Парень тут же продиктовал персональные данные. Мошенник же как только получил конфиденциальную информацию тут же увел со счета доверчивого парня 20 128 рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Но как скоро полицейские найдут мошенника?

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU