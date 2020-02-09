2020-02-09T12:02:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области угонщик, угрожая кухонным ножом, отобрал чужой автомобиль

Оказалось, что ему нужно было съездить к друзьям
Олег ИВАНОВ
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У 60-летней жительницы Каменского района кто-то угнал автомобиль «Лада Гранта». Женщина пришла в полицию и рассказала, что к ней пришел ее 51-летний сосед, угрожая кухонным ножом, он потребовал ключи от машины. Оказалось, что мужчине нужно было съездить к своим друзьям в Острогожский район. Ранее он уже был судим за угоны и разбои.

Хозяйка никогда ему свою машину не доверяла. Но тут женщине пришлось выполнить требование преступник.

- Разыскиваемое транспортное средство инспекторы ДПС обнаружили на автодороге, ведущей в Острогожск. Угонщик, заметив, что его преследуют сотрудники Госавтоинспекции, бросил автомобиль в лесополосе и скрылся. Мужчина добрался до квартиры своих друзей, где в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации был задержан оперативниками, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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