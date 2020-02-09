В столкновении «Фольксвагена» и «Нивы» на воронежской трассе погибли два человека

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:42:15+03:00

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 79 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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8 февраля примерно в 17.00 в Новоусманском районе столкнулись два автомобиля - «Фольксваген Поло» и «Шевроле Нива». ДТП случилось на 270 километре автодороги «Курск - Борисоглебск». За рулем немецкой иномарки был 54-летний житель Воронежа. «Нивой Шевроле» управлял 53-летний горожанин.

- В результате ДТП водитель «Фольксваген Поло» скончался на месте до приезда скорой помощи, водитель «Шевроле Нива» скончался при транспортировке в автомобиле медиков. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 79 ДТП, из них в областном центре – 49, на федеральных трассах – 4, в районах области – 26. В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили 1 человек и 2 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU