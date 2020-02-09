Воронежцы на покупку автомобиля в среднем берут в кредит 665 тысяч рублей

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:42:03+03:00

Единственными регионами, в которых средний размер займа на покупку авто снизился, стали Кемеровская и Новосибирская области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Впрочем, в других регионах займы берут даже больше

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Жители Воронежской области в среднем за 2019 год брали 665 тысяч рублей в кредит на покупку автомобиля. Это на 8,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Напомним, мы также писали, что воронежцы стали чаще покупать автомобили в кредит.

В целом по стране в 2019 году средний размер выданных займов как на новые автомобили и так и машины с пробегом составил 787 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 6,4%.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,1 млн рублей), Московской области (980 тысяч), Санкт-Петербурге (962 тысячи), Краснодарском крае (891 тысяча), а также в Ханты-Мансийском АО (881 тысяча).

Единственными регионами, в которых средний размер займа на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-31%) и Новосибирская (-2,3%) области. Так, в Кемеровской области в среднем берут 451 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU