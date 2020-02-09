2020-02-09T09:12:10+03:00
Спорт

Главный тренер воронежского «Бурана»: «Нам стыдно за такой сезон»

В последнем домашнем матче проходящего турнира «ураганные» не смогли порадовать своих болельщиков
Олег ИВАНОВ
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8 февраля воронежский хоккейный клуб «Буран» провел заключительный домашний матч в этом сезоне против «Ростова». 2300 зрителей пришли поддержать родную команду в ЛДС «Юбилейный». Однако воронежцы уступили со счетом 0:2 - гости забросили по шайбе в первом и втором периодах. Впереди «ураганных» ждет выездная серия из четырех матчей.

- Все старались, не могу никого упрекнуть в самоотдаче. Собрались ребятами, договор был такой, чтобы в последнюю домашнюю игру регулярного чемпионата порадовать болельщиков победой. Ребята бились, старались, но, к сожалению, ничего не поменялось по сравнению с прошлыми играми. Не можем забить, болельщиков не порадовали. Большое спасибо болельщикам за сезон! Ну, вот такой сезон… Нам за него стыдно. Лично я рук не опускаю, и стараюсь не давать другим это сделать. Сегодня, правда, по желанию, по самоотдаче я никого не могу упрекнуть. Да, по качеству игры, по нереализованным моментам, по игре в большинстве, какие-то ошибки в обороне, но они есть у всех команд - по этому есть вопросы, но для меня очень важно, что они все стараются и отдаются на льду, - прокомментировал Михаил Бирюков, и.о. главного тренера «Бурана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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