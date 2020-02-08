В Воронеже полицейский нанял двойника, чтобы похитить 2,5 млн со счетов пенсионерки

8 Февр. 2020 2020-02-08T19:36:33+03:00

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В суд передали дело бывшего начальника отдела полиции по делам несовершеннолетних, провернувшего аферу на 2,5 млн рублей.

В ноябре 2018 года 44-летний мужчина узнал от подчиненных, что в его районе на счетах 88-летней пенсионерки в одном из банков лежит более 2,5 млн. рублей. Он подговорил подельника похитить паспорт и сберкнижку владелицы счетов. Потом при помощи троих соучастников подыскал женщину, схожую по возрасту и внешности с пенсионеркой. Последняя приходила в отделения банка, выдавала себя за владелицу счета, предъявляя похищенный паспорт, и снимала деньги. Таким образом, похитила всю сумму. Из этих денег полицейский 1,7 млн рублей оставил себе, остальное поделили между собой соучастники преступления.

Ущерб от преступления, причиненный пенсионерке, в ходе следствия в полном объеме банк возместил, сообщили в прокуратуре Воронежской области. А подельников во главе с организатором будут судить.

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ИСТОЧНИК KP.RU