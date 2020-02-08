В Воронеже выступит Наргиз
15 февраля в Воронеж снова возвращается с концертом вокальное открытие шоу «Голос» Наргиз. Экстравагантная певица покорила поклонников сильным, красивым голосом, душевностью и тем, что никому не подражает. Недаром она сказала, выйдя на сцену: «Я себе желаю оставаться собой».
Артистка одинаково хорошо поет композиции Nirvana, Scorpions и Queen. А от ее проникновенного исполнения хитов Аллы Борисовны поклонники просто плачут.
Наргиз Закирова будет удивлять воронежцев сочетанием брутальной внешности и отличного музыкального вкуса 15 февраля в Event-Hall, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU