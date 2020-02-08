В Воронеже выступит Наргиз

8 Февр. 2020 2020-02-08T19:34:04+03:00

Изменить размер текста: A A

15 февраля в Воронеж снова возвращается с концертом вокальное открытие шоу «Голос» Наргиз. Экстравагантная певица покорила поклонников сильным, красивым голосом, душевностью и тем, что никому не подражает. Недаром она сказала, выйдя на сцену: «Я себе желаю оставаться собой».

Артистка одинаково хорошо поет композиции Nirvana, Scorpions и Queen. А от ее проникновенного исполнения хитов Аллы Борисовны поклонники просто плачут.

Наргиз Закирова будет удивлять воронежцев сочетанием брутальной внешности и отличного музыкального вкуса 15 февраля в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU