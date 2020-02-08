Максим Ковтун в Воронеже: «Мужчины все-таки прыгают четвертные покруче, чем девушки»

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:13:51+03:00

Призер чемпионатов Европы и мира рассказал, почему закончил карьеру и чем собирается заниматься дальше [фото]

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Четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун в субботу, 8 февраля, провел мастер-класс для детей на площади Ленина. Упражнения показывал деликатно, даже, можно сказать, душевно. С таким подходом ребятишкам особенно хотелось все сделать хорошо.

А еще Максим пообщался с «КП-Воронеж».

- Не завидую девушкам, что они сейчас популярнее мужчин, - сказал Ковтун по поводу нынешнего бума женского фигурного катания. – Сейчас у нас есть сильные ребята. В истории нашего вида спорта все часто меняется, то мужское катание популярнее, то женское, то пары.

- Девушки сейчас прыгают четвертные прыжки едва ли не лучше мужчин. Чем им ответить – пятерными?

- На самом деле масс-медиа просто распиарили женские четвертные прыжки, хотя наши фигуристки. Они, безусловно, большие молодцы. Но вообще-то двадцатка лучших мужчин-профессионалов прыгает все четвертные прыжки. Так что от женщин не отстаем.

- Вы недавно завершили карьеру. Почему?

- Травма спины не давала бороться за самые высокие места. А без этого участвовать в соревнованиях не вижу для себя смысла.

- Собираетесь стать тренером?

- Да, но для этого еще надо доучиться, заканчиваю четвертый курс профильного вуза, набираюсь опыта понемногу на мастер-классах. Ну и, конечно, участвую в шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU