2020-02-08T17:13:51+03:00
Спорт

Максим Ковтун в Воронеже: «Мужчины все-таки прыгают четвертные покруче, чем девушки»

Призер чемпионатов Европы и мира рассказал, почему закончил карьеру и чем собирается заниматься дальше [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Максим Ковтун.Максим Ковтун.Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

Четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун в субботу, 8 февраля, провел мастер-класс для детей на площади Ленина. Упражнения показывал деликатно, даже, можно сказать, душевно. С таким подходом ребятишкам особенно хотелось все сделать хорошо.

А еще Максим пообщался с «КП-Воронеж».

- Не завидую девушкам, что они сейчас популярнее мужчин, - сказал Ковтун по поводу нынешнего бума женского фигурного катания. – Сейчас у нас есть сильные ребята. В истории нашего вида спорта все часто меняется, то мужское катание популярнее, то женское, то пары.

- Девушки сейчас прыгают четвертные прыжки едва ли не лучше мужчин. Чем им ответить – пятерными?

- На самом деле масс-медиа просто распиарили женские четвертные прыжки, хотя наши фигуристки. Они, безусловно, большие молодцы. Но вообще-то двадцатка лучших мужчин-профессионалов прыгает все четвертные прыжки. Так что от женщин не отстаем.

- Вы недавно завершили карьеру. Почему?

- Травма спины не давала бороться за самые высокие места. А без этого участвовать в соревнованиях не вижу для себя смысла.

- Собираетесь стать тренером?

- Да, но для этого еще надо доучиться, заканчиваю четвертый курс профильного вуза, набираюсь опыта понемногу на мастер-классах. Ну и, конечно, участвую в шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полицейский нанял двойника, чтобы похитить 2,5 млн со счетов пенсионерки
В Воронеже выступит Наргиз
Максим Ковтун в Воронеже: «Мужчины все-таки прыгают четвертные покруче, чем девушки»
В Воронеже закрыли классы на карантин в 35 школах
Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду
Дмитрий Губерниев о Воронеже: «Я здесь первый раз. Кайфую, здорово, что мы сюда приехали»
Воронежцы сообщили, что уличная ссора закончилась стрельбой
Житель Воронежской области лишился 300 тыс, доверив данные карты аферисту
В Воронеже поймали вора, который обокрал квартиру два года назад
Погибшие в аварии под Воронежем ехали на заработки в столицу
На трассе под Воронежем инспекторы ГИБДД спасли в морозную ночь 8 человек
В Воронеже гастролер ограбил старушку под предлогом покупки постельного белья
Воронежский драмтеатр ставит «Бабу Шанель»
В Воронежской области столкнулись микроавтобус и грузовик: три человека погибли
В ДТП с грузовиком на воронежской трассе погибли два человека
В Воронежской области мужчину будут судить за кражу велосипеда, кровати и плиты
Воронежцы сфотографировали на улицах города сбежавшего волка
В Воронежской области ФАС уличила аптеки в завышении цен на маски в четыре раза
Домашние роды под Воронежем привели к опасным травмам новорожденного малыша
В Воронеже дошло до суда дело водителя автобуса, из-за которого сломала ногу пенсионерка
Воронежские спасатели предупредили местных жителей о небезопасном льде водохранилища
Воронежская прыгунья в воду завоевала серебро Кубка России
В Воронеже обсудили законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона
Воронежская госжилинспеция заставила УК отремонтировать обгоревший подъезд
Воронежский баскетболист сыграет на первенстве Европы
Под Воронежем за бытовую драку мужчина отсудил у знакомого 15 тысяч рублей