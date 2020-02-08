В Воронеже закрыли классы на карантин в 35 школах

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:09:19+03:00

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По состоянию на вечер 7 февраля, в столице Черноземья на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли классы в 35 образовательных учреждениях. На вынужденные каникулы, по данным мэрии Воронежа, отправили школьников 197 классов. По-прежнему полностью закрыта на карантин школа №102, в которой занятия собираются возобновить с 11 февраля.

Напоминаем, уровень заболеваемости среди детей вплотную подошел к эпидпорогу и может превысить его уже в ближайшие дни. В этом случае карантин начнется во всех школах города.

Городское управление образования проводит ежедневный мониторинг уровня заболеваемости в образовательных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU