Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:14:15+03:00

Аделина Сотникова, несмотря на мороз, была без шапки. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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Аделина Сотникова в столице Черноземья гостит уже два дня. Напомним, 7 февраля она провела Олимпийский урок и мастер-класс во дворце спорта «Юбилейный» для юных учеников спортшколы № 24. Теперь настала очередь показать класс на площади Ленина в День зимних видов спорта.

Аделина показывала на катке упражнения, а дети и взрослые за ней повторяли. Получалось далеко не у всех, кое-кто падал на лед, но всем было весело и интересно.

- Делай как я!Фото: Юрий КОЗЛОВ

После занятий на льду немного подуставшая олимпийская чемпионка поделилась позитивными эмоциями от праздника:

- Очень правильно, что мы сюда приехали – порадовали людей. Приятная атмосфера, чувствую, что меня здесь любят. Будем стараться приезжать каждый год. Все участники мастер-класса, особенно дети, понравились своим старанием.

- Как вам Воронеж?

- К сожалению, нигде не была, только на праздничных мероприятиях.

У олимпийской чемпионки остались только положительные эмоции от Воронежа, хотя город Аделине посмотреть не удалось.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Как относитесь к тому, что сейчас женское катание стало скорее подростковым?

- Прекрасно отношусь.

- Значит, допустимый возраст для участников взрослых соревнований не нужно поднимать?

- От меня это не зависит.

- Сейчас много разговоров, что тренеры по фигурному катанию, чтобы добиться успеха, действуют слишком жестко. Каково ваше мнение на этот счет?

- Так всегда тренеры в нашем виде спорта жесткие были. Иначе трудно чего-то добиться.

- Вы говорили, что знакомы с Криштиану Роналду. Какое у вас осталось впечатление от общения с одним из двух лучших футболистов мира?

- Мы оба были амбассадорами (послами) на одном мероприятии. Там и познакомились. Очень спокойный, доброжелательный, даже сказал, что меня знает. Приятно в общем было.

Толпа жаждущих автографов Аделины волновалась. Я ретировался, а Сотникова еще долго их раздавала - очередь выстроилась ого-го!

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ИСТОЧНИК KP.RU