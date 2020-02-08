2020-02-08T17:14:15+03:00
Спорт

Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию провела мастер-класс на площади Ленина [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Аделина Сотникова, несмотря на мороз, была без шапки.Аделина Сотникова, несмотря на мороз, была без шапки.Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

Аделина Сотникова в столице Черноземья гостит уже два дня. Напомним, 7 февраля она провела Олимпийский урок и мастер-класс во дворце спорта «Юбилейный» для юных учеников спортшколы № 24. Теперь настала очередь показать класс на площади Ленина в День зимних видов спорта.

Аделина показывала на катке упражнения, а дети и взрослые за ней повторяли. Получалось далеко не у всех, кое-кто падал на лед, но всем было весело и интересно.

- Делай как я! Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Делай как я!Фото: Юрий КОЗЛОВ

После занятий на льду немного подуставшая олимпийская чемпионка поделилась позитивными эмоциями от праздника:

- Очень правильно, что мы сюда приехали – порадовали людей. Приятная атмосфера, чувствую, что меня здесь любят. Будем стараться приезжать каждый год. Все участники мастер-класса, особенно дети, понравились своим старанием.

- Как вам Воронеж?

- К сожалению, нигде не была, только на праздничных мероприятиях.

У олимпийской чемпионки остались только положительные эмоции от Воронежа, хотя город Аделине посмотреть не удалось. Фото: Юрий КОЗЛОВ

У олимпийской чемпионки остались только положительные эмоции от Воронежа, хотя город Аделине посмотреть не удалось.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Как относитесь к тому, что сейчас женское катание стало скорее подростковым?

- Прекрасно отношусь.

- Значит, допустимый возраст для участников взрослых соревнований не нужно поднимать?

- От меня это не зависит.

- Сейчас много разговоров, что тренеры по фигурному катанию, чтобы добиться успеха, действуют слишком жестко. Каково ваше мнение на этот счет?

- Так всегда тренеры в нашем виде спорта жесткие были. Иначе трудно чего-то добиться.

- Вы говорили, что знакомы с Криштиану Роналду. Какое у вас осталось впечатление от общения с одним из двух лучших футболистов мира?

- Мы оба были амбассадорами (послами) на одном мероприятии. Там и познакомились. Очень спокойный, доброжелательный, даже сказал, что меня знает. Приятно в общем было.

Толпа жаждущих автографов Аделины волновалась. Я ретировался, а Сотникова еще долго их раздавала - очередь выстроилась ого-го!

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полицейский нанял двойника, чтобы похитить 2,5 млн со счетов пенсионерки
В Воронеже выступит Наргиз
Максим Ковтун в Воронеже: «Мужчины все-таки прыгают четвертные покруче, чем девушки»
В Воронеже закрыли классы на карантин в 35 школах
Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду
Дмитрий Губерниев о Воронеже: «Я здесь первый раз. Кайфую, здорово, что мы сюда приехали»
Воронежцы сообщили, что уличная ссора закончилась стрельбой
Житель Воронежской области лишился 300 тыс, доверив данные карты аферисту
В Воронеже поймали вора, который обокрал квартиру два года назад
Погибшие в аварии под Воронежем ехали на заработки в столицу
На трассе под Воронежем инспекторы ГИБДД спасли в морозную ночь 8 человек
В Воронеже гастролер ограбил старушку под предлогом покупки постельного белья
Воронежский драмтеатр ставит «Бабу Шанель»
В Воронежской области столкнулись микроавтобус и грузовик: три человека погибли
В ДТП с грузовиком на воронежской трассе погибли два человека
В Воронежской области мужчину будут судить за кражу велосипеда, кровати и плиты
Воронежцы сфотографировали на улицах города сбежавшего волка
В Воронежской области ФАС уличила аптеки в завышении цен на маски в четыре раза
Домашние роды под Воронежем привели к опасным травмам новорожденного малыша
В Воронеже дошло до суда дело водителя автобуса, из-за которого сломала ногу пенсионерка
Воронежские спасатели предупредили местных жителей о небезопасном льде водохранилища
Воронежская прыгунья в воду завоевала серебро Кубка России
В Воронеже обсудили законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона
Воронежская госжилинспеция заставила УК отремонтировать обгоревший подъезд
Воронежский баскетболист сыграет на первенстве Европы
Под Воронежем за бытовую драку мужчина отсудил у знакомого 15 тысяч рублей