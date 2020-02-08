2020-02-08T16:24:35+03:00
Спорт

Дмитрий Губерниев о Воронеже: «Я здесь первый раз. Кайфую, здорово, что мы сюда приехали»

Известный телеведущий рассказал, что думает о перспективах совместного эфира с Татьяной Тарасовой и дал прогноз на чемпионат мира по биатлону [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дмитрий Губерниев кайфует от Воронежа.Дмитрий Губерниев кайфует от Воронежа.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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На День Зимних видов спорта высадился звездный десант в субботу, 8 февраля. Праздник стартовал на «Олимпике». А вел его Дмитрий Губерниев. Величина и в прямом, и в переносном смысле слова.

Губерниев был, как всегда, в ударе. Раздал кучу автографов, фотографировался со всеми желающими, раздал кучу видеопоздравлений, командовал олимпийским забегом на 2020 метров из рупора.

Губерниев: "Командовать забегом буду я". Фото: Юрий КОЗЛОВ

Губерниев: "Командовать забегом буду я".Фото: Юрий КОЗЛОВ

А еще Дмитрий много шутил. Но кое-что сказал и серьезно:

- Особенно нравится, что много детей участвует в забеге. Здорово, что они занимаются спортом, это наше будущее.

А потом похвалил погоду:

- Хорошо, что ее обеспечили, тучи развели руками.

Дмитрий не давал зрителям скучать. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Дмитрий не давал зрителям скучать.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кто-то пожаловался, что на «Олимпике» нет снежных пушек.

- Власти, вы меня слышите? Воронежу нужны снежные пушки, - сразу отреагировал Дмитрий.

После фото с инвалидами-колясочниками Губерниев ответил на несколько вопросов «Комсомолки».

Фото на память с инвалидом-колясочником. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Фото на память с инвалидом-колясочником.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Дмитрий, как вам Воронеж?

- Я здесь впервые. Самое главное – люди, молодежь, смех, спорт, улыбки. Я кайфую, здорово, что мы сюда приехали.

- Сейчас бы уже не повторили, что Воронеж вонючий (Дмитрий написал это в соцсети по условиям игры, иначе ему бы нанесли загар настоящими куриными лапками – Ред.)?

- Слушайте, ну это же игра, не обращайте внимание, все это ерунда.

- Как вы считаете, зацепим медали на предстоящем чемпионате мира по биатлону?

- Думаю, да. У нас будет две медали – сенсационно.

- Вы предлагали Татьяне Тарасовой совместно комментировать биатлон. А если бы она вам сделала аналогичное предложение по фигурному катанию?

- Я бы отказался, у нее и так хорошо получается.

А вскоре кинул горячий призыв:

- Все на площадь Ленина. Пока ее не переименовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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