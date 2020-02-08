В Воронеже уличная ссора закончилась стрельбой
Но заявление в полицию никто не написал
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Вечером 7 февраля воронежцы вызвали полицию на улицу Варейкиса. По словам очевидцев, у детского садика 47 произошла перестрелка. Компания выясняла отношения не просто на повышенных тонах и кулаках. У одной из машин прострелили колеса.
Полицейские проводят проверку по факту инцидента. Правоохранители опросили участников конфликта, но никто из них не захотел писать заявление по факту причинения вреда, отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU