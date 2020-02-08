2020-02-08T15:00:02+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области лишился 300 тыс, доверив данные карты аферисту

Мужчина собирался продать поросят, а потерял все сбережения на счету
Ярослав ИВАНОВ
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Ни один день не обходится без сообщений о мошенничествах! За 7 февраля жертвами аферистов стали 7 жителей Воронежской области. Пятерым предложили выплатить компенсацию за ранее приобретенные лекарственные средства, либо обещая перевести задаток за какой-либо товар или услугу. В частности, 47-летний житель Петропавловки лишился почти 300 тыс рублей. Он разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже поросят. Ему позвонил мужчина и сообщил, что хочет внести задаток за покупку животных, переведя его на банковскую карту. Потерпевший сообщил данные карты и коды из СМС-сообщения, но денег не дождался. Наоборот, с его счетов испарились 289 тысяч рублей. Будьте бдительны при сделках через интернет. И никому не сообщайте данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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