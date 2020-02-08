В Воронеже поймали вора, который обокрал квартиру два года назад

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:23:11+03:00

Ему грозит до 6 лет лишения свободы

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Полицейские поймали вора, который обчистил в Воронеже квартиру два года назад.

В декабре 2018 35-летний житель многоэтажки на Ростовской, вернувшись вечером домой, обнаружил вскрытую дверь своей квартиры. Вор похитил деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение. Ранее судимого за аналогичное преступление 57-летнего подозреваемого задержали в Нововоронеже. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU