В Воронеже поймали вора, который обокрал квартиру два года назад
Ему грозит до 6 лет лишения свободы
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Полицейские поймали вора, который обчистил в Воронеже квартиру два года назад.
В декабре 2018 35-летний житель многоэтажки на Ростовской, вернувшись вечером домой, обнаружил вскрытую дверь своей квартиры. Вор похитил деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 40 тысяч рублей.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение. Ранее судимого за аналогичное преступление 57-летнего подозреваемого задержали в Нововоронеже. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU