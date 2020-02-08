Погибшие в аварии под Воронежем ехали на заработки в столицу

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:27:49+03:00

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Прокуратура взяла под контроль проверку по факту аварии в Верхнемамонском районе, которая в час ночи 8 февраля унесла жизнь 3 человек. Напомним, столкнулись микроавтобус «Мерседес-бенц Вито» с грузовиком MAN. Водитель микроавтобуса и двое пассажиров: 31-летняя женщина в возрасте и 37-летний мужчина погибли на месте. Еще пятерых пассажиров, мужчин в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставили в Павловскую райбольницу. Водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал и после обследования в больнице отправлен на амбулаторное лечение.

- Водитель MERCEDES-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. По предварительным данным, лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в Москву на работу. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд на встречную полосу движения автомобиля МERCEDES-Benz Vito. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, изъята запись видеорегистратора автомобиля попутного автомобиля, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой района, - и.о. прокурора Верхнемамонского района сообщил Александр Диский.

ИСТОЧНИК KP.RU