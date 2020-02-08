2020-02-08T12:30:20+03:00
Общество

На трассе под Воронежем инспекторы ГИБДД спасли в морозную ночь 8 человек

У шофёра закончился бензин и сломалась машина
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 февраля сотрудники Госавтоинспекции Воронежской спасли в Верхнемамонском районе водителя. Около 20.35 на 715-м километре автодороги М4 «Дон» автоинспекторы обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль «Мерседес-Бенц Спринтер». 42-летний водитель следовал в направлении Ростова-на-Дону, но рассчитал расстояние до ближайшей автозаправочной станции, и у него в автомобиле закончилось топливо. На дворе ночь, мороз, а в машине 8 человек, а проезжающие мимо водители не реагировали на просьбы о помощи. Сотрудники ДПС отвезли водителю до ближайшей АЗС, где он купил топливо. Правда, вернувшись с бензином, водитель не смог запустить двигатель автомобиля. Транспортному средству требовалась профессиональная диагностика и ремонт, которые можно было провести только в автосервисе. Автоинспекторы остановили проезжающий мимо автомобиль, при помощи которого сломанную машину отбуксировали на ближайшую станцию технического осмотра для ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду
Дмитрий Губерниев о Воронеже: «Я здесь первый раз. Кайфую, здорово, что мы сюда приехали»
В Воронеже уличная ссора закончилась стрельбой
Житель Воронежской области лишился 300 тыс, доверив данные карты аферисту
В Воронеже поймали вора, который обокрал квартиру два года назад
Погибшие в аварии под Воронежем ехали на заработки в столицу
На трассе под Воронежем инспекторы ГИБДД спасли в морозную ночь 8 человек
В Воронеже гастролер ограбил старушку под предлогом покупки постельного белья
Воронежский драмтеатр ставит «Бабу Шанель»
В Воронежской области столкнулись микроавтобус и грузовик: три человека погибли
В ДТП с грузовиком на воронежской трассе погибли два человека
В Воронежской области мужчину будут судить за кражу велосипеда, кровати и плиты
Воронежцы сфотографировали на улицах города сбежавшего волка
В Воронежской области ФАС уличила аптеки в завышении цен на маски в четыре раза
Домашние роды под Воронежем привели к опасным травмам новорожденного малыша
В Воронеже дошло до суда дело водителя автобуса, из-за которого сломала ногу пенсионерка
Воронежские спасатели предупредили местных жителей о небезопасном льде водохранилища
Воронежская прыгунья в воду завоевала серебро Кубка России
В Воронеже обсудили законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона
Воронежская госжилинспеция заставила УК отремонтировать обгоревший подъезд
Воронежский баскетболист сыграет на первенстве Европы
Под Воронежем за бытовую драку мужчина отсудил у знакомого 15 тысяч рублей