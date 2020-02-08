На трассе под Воронежем инспекторы ГИБДД спасли в морозную ночь 8 человек

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:30:20+03:00

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8 февраля сотрудники Госавтоинспекции Воронежской спасли в Верхнемамонском районе водителя. Около 20.35 на 715-м километре автодороги М4 «Дон» автоинспекторы обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль «Мерседес-Бенц Спринтер». 42-летний водитель следовал в направлении Ростова-на-Дону, но рассчитал расстояние до ближайшей автозаправочной станции, и у него в автомобиле закончилось топливо. На дворе ночь, мороз, а в машине 8 человек, а проезжающие мимо водители не реагировали на просьбы о помощи. Сотрудники ДПС отвезли водителю до ближайшей АЗС, где он купил топливо. Правда, вернувшись с бензином, водитель не смог запустить двигатель автомобиля. Транспортному средству требовалась профессиональная диагностика и ремонт, которые можно было провести только в автосервисе. Автоинспекторы остановили проезжающий мимо автомобиль, при помощи которого сломанную машину отбуксировали на ближайшую станцию технического осмотра для ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU