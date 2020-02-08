В Воронеже гастролер ограбил старушку под прелогом покупки постельного белья

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:48:05+03:00

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В Воронеже задержали мужчину, ограбившего 74-летнюю жительницу Левобережного района. Незнакомец в подъезде многоквартирного дома на улице Героев Стратосферы предложил старушке купить комплекты постельного белья, пока бабушка слушала, выхватил из её кошелька деньги, там было 3 000 рублей, и убежал.

Личность подозреваемого и его местонахождение удалось установить по записям с камер видеонаблюдения. Его задержали на территории автозаправочной станции в Левобережном районе. В отделе полиции 29-летний житель Ставропольского края отмалчивался. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

- Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU