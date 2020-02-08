2020-02-08T08:44:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области столкнулись микроавтобус и грузовик: три человека погибли

Еще пять человек получили травмы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
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Смертельное ДТП случилось 8 февраля в Верхнемамонском районе. Примерно в час ночи на 694 километре трассы М-4 «Дон» микроавтобус «Мерседес Вита» столкнулся с большегрузом. Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МВД, «Мерседес» двигался со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, его 37-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в «МАН». Им управлял 45-летний житель Волгоградской области.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

В результате аварии водитель микроавтобуса и двое его пассажиров – 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли. Еще пять человек из «Мерседес Вита» - мужчины 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска и 39-летний житель Калининграда - получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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