2020-02-08T17:23:07+03:00
Звезды

Воронежский драмтеатр ставит «Бабу Шанель»

Премьера пройдёт 21 февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский драмтеатр готовит премьеру. 21 февраля труппа покажет спектакль «Баба Шанель» - по пьесе Николая Коляды в постановке режиссера Николая Рака.

В маленьком актовом зале ДК Всероссийского общества глухих собрались блистательные участницы фольклорного ансамбля "Наитие" - бодрая 90-летняя Капитолина Петровна, томная 85-летняя Сара Абрамовна, стойкая 80-летняя Ираида Семёновна... На противно скрипящем паркете актового зала во главе со своим бессменным руководителем, баянистом Сергеем, они будут отмечать юбилей своего маленького, но дружного и сплочённого творческого коллектива. Но они ещё не знают, что их ансамбль ждёт суровое испытание. Зловещей тенью нависает над ними она - Баба Шанель! Чем закончится весёлый вечер?

Комедия в двух действиях "Баба Шанель" была написана автором в 2010 году и практически сразу поставлена на сцене "Коляда-театра", московского Театра Терезы Дуровой и петербургской «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова. С тех пор пьеса о маленьком, но стойком ансамбле пользуется неизменным успехом зрителей во многих городах России. Режиссёр Никита Рак и артисты театра драмы покажут своё видение смешной и трогательной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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