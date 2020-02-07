В ДТП с грузовиком на воронежской трассе погибли два человека
На трассе в Хохольском районе ВАЗ влетел в грузовик «МАН». Погибли два человека. Ещё двоих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Авария случилась на 16 километре автодороги «Воронеж-Луганск-р.п. Хохольский» в 10.55 утра в пятницу, 7 февраля.
По предварительным данным, 24-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАН» с полуприцепом. За рулем фуры находился 33-летний житель Белгородской области.
В результате ДТП погиб водитель легковушки и его 34-летний пассажир. Также пострадали ещё двое пассажиров - 27 и 28-летние мужчины. Их с травмами госпитализировали.
Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU