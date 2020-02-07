2020-02-07T19:12:19+03:00
Общество

Воронежцы сфотографировали на улицах города сбежавшего волка

По одной из версий, это домашний хищник, ушедший от хозяина
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Домашний волк, который в настоящее время, по словам хозяина, находится в будкеДомашний волк, который в настоящее время, по словам хозяина, находится в будкеФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Воронежцы утром 7 февраля опубликовали фотографию волка – опасное животное очевидцы увидели в микрорайоне Малышево. Хищник оказался довольно дружелюбным, постоял немного в стороне и ушел прочь. Кроме того, на него был одет ошейник. Горожане даже засомневались: «Не собака ли это?» Однако позже появились фото, подтверждающие, что это был именно волк.

- В систему 112 поступало сообщение, что на территории микрорайона Малышево замечен волк. По визуальным признакам животное имеет хозяина (имеется ошейник). На место выезжали соответствующие службы, на территории микрорайона волка не обнаружили. В Малышево есть конюшня, на которой содержится домашний волк, который в настоящее время, по словам хозяина, находится в будке. В случае если волк (или похожее животное) будет вновь замечено на территории, необходимо незамедлительно позвонить в 112, чтобы на место выехали специалисты для принятия мер, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Местные жители рассказали, что волк не первый раз сбегает – но, по их словам, он никого не трогает и тем более ни на кого не нападает.

- Знаю, где живет, 10 месяцев ему, дружелюбный, не агрессивен, ведет себя как щенок, любит гостей, можно к нему поехать, хозяева не против, - рассказал Алексей Перегудов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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