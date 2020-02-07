В Воронежской области мужчину будут судить за кражу велосипеда, кровати и плиты

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Бутурлиновского района будут судить за кражу со взломом. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Так, в ноябре прошлого года 37-летний мужчина пришел к дому своего знакомого, сорвал навесной замок и пробрался к сараю. Оттуда он вытащил велосипед, металлическую кровать и печную плиту, а затем сбежал. С имуществом он распорядился по своему усмотрению. Ущерб оценили в семь тысяч рублей.

В итоге местного жителя задержали. На него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Прокурор утвердил обвинительное заключение и дело передали в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU