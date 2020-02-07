2020-02-07T20:03:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчину будут судить за кражу велосипеда, кровати и плиты

Житель Бурурлиновского района пробрался в чужой сарай, сорвав навесной замок
Юлия ДИДЕНКО
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Жителя Бутурлиновского района будут судить за кражу со взломом. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Так, в ноябре прошлого года 37-летний мужчина пришел к дому своего знакомого, сорвал навесной замок и пробрался к сараю. Оттуда он вытащил велосипед, металлическую кровать и печную плиту, а затем сбежал. С имуществом он распорядился по своему усмотрению. Ущерб оценили в семь тысяч рублей.

В итоге местного жителя задержали. На него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Прокурор утвердил обвинительное заключение и дело передали в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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