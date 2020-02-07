В Воронежской области ФАС уличила аптеки в завышении цен на маски в четыре раза

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:21:00+03:00

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Федеральная антимонопольная служба обнаружила завышение цен на медицинские маски в некоторых воронежских аптеках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 7 февраля.

Эксперты выяснили, что продавцы подняли цену на 400%. Подобная ситуация наблюдается не только у нас, но и еще в 67 регионах страны. Анализ данных, полученных ФАС России от аптек, показал, что повышение розничной стоимости на медицинские маски, в основном, обусловлен ростом закупочных цен.

При этом из-за большого спроса в некоторых аптеках наблюдался дефицит товара. ФАС взяла ситуацию под контроль. Нарушителей накажут в соответствии с антимонопольным законодательством.

Напомним, на резкое подорожание масок воронежцы начали жаловаться неделю назад. Как рассказали «Комсомолке» в областном департаменте здравоохранения, цены на них государство не регулирует. Контролируется только стоимость жизненно важных лекарств.

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ИСТОЧНИК KP.RU