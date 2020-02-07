Домашние роды под Воронежем привели к опасным травмам новорожденного малыша

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:27:53+03:00

Сейчас и мама, и младенец – дома, однако лечение ребенка продолжается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Жительница Семилук решила воспользоваться услугами частной помощницы в родах, так называемой «доулы», вместо того, чтобы ехать в обычный роддом. Однако ночью 14 января все пошло не так, как было запланировано. Женщине, когда роды уже начались, пришлось экстренно ехать в акушерское отделение Семилукской районной больницы.

Врачи сразу оценили сложность ситуации: у ребенка уже появилась на свет ножка, но она была травмирована. Акушерская бригада срочно приступила к оказанию помощи. В 5.40 на свет появился мальчик. Ребенок родился с переломами и другими опасными травмами.

- Каждый год в нашей области происходит 1-2 случая домашних родов с драматическими последствиями. Удивительно, что нередко домашние роды с псевдопощниками выбирают не какие-то непросвещенные люди, а женщины с высшим образованием, увлекшиеся красивыми историями из соцсетей о домашних родах звезд шоу-бизнеса. Реальность показывает оборотную сторону данного выбора – после таких «естественных» родов женщины попадают к акушерам с тяжелыми инвалидизирующими травмами, массивными кровотечениями, абсцессами и некрозами, в результате чего теряют здоровье, а иногда и своих не родившихся детей, - комментирует Ольга Самофалова, главный акушер-гинеколог Воронежской области.

Сейчас и мама, и младенец – дома, однако лечение ребенка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU