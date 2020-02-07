В Воронеже дошло до суда дело водителя автобуса, из-за которого сломала ногу пенсионерка

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:26:15+03:00

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Прокурор Ленинского района направил в суд уголовное дело 45-летнего водителя маршрутки № 80. В апреле 2019 года шофер «ЛиАЗа» высаживал пассажиров на остановке «улица Степана Панкова» (Поликлиника). Он не убедился, что все люди вышли, и дал по газам, не закрыв среднюю дверь. Не успевшая выйти 82-летняя пенсионерка вылетела на улицу и получила перелом бедренной кости. После реабилитации пожилая женщина вынуждена ходить с тростью.

Водитель признал вину. По ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура Ленинского района предъявила к нему иск о взыскании морального вреда, нанесенного пенсионерке, в сумме 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU