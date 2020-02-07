2020-02-07T18:13:34+03:00
Общество

Воронежские спасатели предупредили местных жителей о небезопасном льде водохранилища

Его толщина варьируется от 0 до 10 см
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежские спасатели попросили местных жителей не выходить на лед водохранилища. Его толщина сейчас варьируется от 0 до 10 см. Поэтому высок риск провалиться. Об этом сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС в пятницу, 7 февраля.

По последней информации толщина льда в районе Северного моста — 10 см, под Чернавским мостом - 0 - 5 см, в «Алых парусах» — 10 см, у ВОГРЭСа - 0 - 10 см;

В парке «Дельфин» толщина льда составляет 10 см, а у Адмиралтейской площади - 7 см. В Масловском затоне лед около 10 см.

Но промоины есть под всеми мостами, под опорами ЛЭП, в районе ТЭЦ.

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см, для сооружения катка - 12 см и более, а для совершения пешей переправы - 15 см и более.

Температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут. Прочный лед - прозрачный, с зеленоватым или синеватым оттенком. На открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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