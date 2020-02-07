Воронежская прыгунья в воду завоевала серебро Кубка России

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:12:27+03:00

Елена Черных выступала в паре с Егором Лапиным из Бузулука

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Воронежская спортсменка Елена Чёрных стала серебряным призером Кубка России по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Рузе.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина в смешанной паре с Егором Лапиным из Бузулука Елена уступила 5,4 балла победителям Елизавете Кузиной и Илье Молчанову. В шаге от пьедестала остановился еще один воронежский спортсмен Геннадий Вагин. В паре с Александрой Бибикиной спортсмен стал четвертым.

- Елена является претендентом в сборную на Олимпийские игры. Этот Кубок был первым стартом сезона. Впереди еще два ответственных старта – чемпионат Европы и Кубок мира. На них и будут разыграны олимпийские лицензии, — рассказала главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по прыжкам в воду Елена Загребельная.

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ИСТОЧНИК KP.RU