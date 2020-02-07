В Воронеже обсудили законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:07:16+03:00

Документ может быть рассмотрен депутатами регионального парламента уже в ближайшее время, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

Изменить размер текста: A A

Предложения и рекомендации к законопроекту были озвучены в ходе круглого стола, посвященного предотвращению употребления и распространения никотиносодержащей продукции в молодежной среде, который состоялся в рамках деятельности Общественного совета при ГУ МВД России по региону.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU