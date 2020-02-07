В Воронеже обсудили законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона
Документ может быть рассмотрен депутатами регионального парламента уже в ближайшее время, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Предложения и рекомендации к законопроекту были озвучены в ходе круглого стола, посвященного предотвращению употребления и распространения никотиносодержащей продукции в молодежной среде, который состоялся в рамках деятельности Общественного совета при ГУ МВД России по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU