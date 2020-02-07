Воронежская госжилинспеция заставила УК отремонтировать обгоревший подъезд

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:06:36+03:00

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В Воронеже жители многоквартирного дома № 1 по улице Малаховского пожаловались в Госжилинспекцию на то, что «УК Мастер» отказывается ремонтировать подъезд после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 7 февраля.

Во время проверки инспекторы обнаружили, что потолок и стены на втором и третьем этажах после пожара покрыты копотью. Также была нарушена целостность оконных стекол и разрушен окрасочный и штукатурный слой стен.ГЖИ потребовала от УК до конца января исправить ситуацию и привести подъезд в порядок.

В итоге компания все-таки сделала ремонт в доме. Это подтвердилось на повторной проверке ГЖИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU