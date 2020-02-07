2020-02-07T18:01:02+03:00
Спорт

Воронежский баскетболист сыграет на первенстве Европы

В отборочном турнире сборная России выиграла пять из шести матчей [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Ярослав Туманов (третий среди баскетболистов в верхнем ряду) на турнире в Турции сыграл хорошо.Ярослав Туманов (третий среди баскетболистов в верхнем ряду) на турнире в Турции сыграл хорошо.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежский баскетболист Ярослав Туманов выступит в составе сборной России на первенстве Европы среди спортсменов до 16 лет. Соревнования пройдут с 14 по 22 августа в Скопье (Северная Македония). Путевку туда команда юниоров завоевала на международном турнире в турецком городе Конья. Там наша сборная стала второй.

До матча с турками наша сборная одержала четыре победы подряд. Но хозяева турнира все же вырвали у нас победу в концовке. Решающим стал матч со Словенией. Россиянам, чтобы финишировать вторыми, необходимо было побеждать. В противном случае сразу три команды завершали выступление с четырьмя победами, и наша команда оказалась бы третьей. А если бы уступила 21 очко или больше — то и вовсе четвертой.

Вопросы о победителе наша сборная быстро сняла, перед заключительной четвертью россияне выигрывали у словенцев с двукратным преимуществом – 62:31. Итоговый счет 84:52.

Об игре Туманова рассказал главный тренер сборной Воронежской области по баскетболу Дмитрий Извеков (на этом турнире он был одним из тренеров россиян):

- Ярослав – нападающий, в число лидеров он не входил, но на турнире он выступил хорошо, сделал все, что от него требовали. Это игрок, поздно раскрывший свой талант. Сейчас перед ним стоит выбор стать профессиональным баскетболистом или выбрать иной карьерный путь. Если Ярослав посвятит себя спорту, то ему, к сожалению, придется уехать из Воронежа – на данный момент в столице Черноземья нет профессиональной мужской команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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