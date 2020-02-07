Под Воронежем за бытовую драку мужчина отсудил у знакомого 15 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:25:02+03:00

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В Новой Усмани судебные приставы взыскали с мужчины компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 7 февраля.

Так, 58-летний местный житель избил своего знакомого. Пострадавший мужчина дело так не оставил и обратился в суд, где было принято решение о взыскании с виновного 15 тысяч рублей моральной компенсации.

Но 58-летний мужчина не собирался выплачивать такую сумму. Тогда приставы обратили взыскание на деньги на счетах должника. В итоге компенсация полностью была выплачена.

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ИСТОЧНИК KP.RU