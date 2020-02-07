2020-02-07T17:04:26+03:00
Общество

В Воронеже автоледи оштрафовали за парковку на тротуаре после фото в Сети

Женщина заплатила 1000 рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже за парковку на тротуаре оштрафовали автоледи на «Ауди Q7». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 7 февраля.

Автомобилистка припарковала свой транспорт на пешеходной дорожке на улице Куколкина. Нарушителя обнаружили после того, как местные жители опубликовали фотографию наглой парковки в популярной группе в соцсети.

Затем 6 февраля автомобиль остановили на улице 20-летния Октября. За рулем была 25-летняя местная жительница. Полицейские показали ей публикацию, и она призналась, что нарушила ПДД из-за отсутствия свободных парковочных мест.

Автоледи назначили штраф в 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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