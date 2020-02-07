2020-02-07T16:04:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области на кладбище нашли труп мужчины с простреленной головой

Рядом с ним обнаружили оружие и бутылку из-под алкоголя
Юлия ДИДЕНКО
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В Богучаре мужчину с простреленной головой нашли на могиле его родственников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 7 февраля.

Тело 63-летнего местного жителя обнаружили на кладбище по улице 50 лет Победы 6 февраля. Рядом с ним лежало оружие, а на столике были пустая бутылка из-под алкоголя, хлеб и патроны.

Как рассказали родственники погибшего, утром мужчина ушел из дома с ружьем, чтобы пострелять. А спустя некоторое время перестал отвечать на звонки.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые объекты и предметы, в том числе огнестрельное оружие (при проверке установлено, что оно зарегистрировано на погибшего), сделаны смывы с рук последнего, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе баллистическая и судебно-медицинская, проводятся опросы родственников и соседей, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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