В Воронеже предприниматели-нелегалы лишились носков, трусов и торгового оборудования

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:51:50+03:00

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Сотрудники управы Коминтерновского района и отделов полиции №2 и №4 отправились в совместный рейд на улицу Шишкова. Проверяющих интересовали предприниматели, незаконно торгующие на тротуарах с выносных палаток.

- У дома №65 обнаружили незаконную палатку с промышленными товарами, - рассказали в управе. – Полицейские изъяли у предпринимателей продукцию, среди которой оказались белье, носки, обувь, перчатки. Кроме того, в ходе рейда полицейские также изъяли торговое оборудование.

В управе отметили, что рейды по этому адресу проходят довольно часто – за последние десять дней - трижды, но это не останавливает нарушителей.

- Традиционным стало совместное дежурство в выходные дни сотрудников управы и управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой области на территории, вблизи рынка «Птичий» на улице Лизюкова. Здесь пресекают подпольную реализацию мясо – молочной продукции.

- Торговля скоропортящейся продукцией вне рынков с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы категорически запрещена,- напомнили в управе. - Горожане, которые покупают такую продукцию, не только способствуют процветанию незаконного бизнеса, но и подвергают свое здоровье серьезному риску.

ИСТОЧНИК KP.RU