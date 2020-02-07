Под Воронежем мужчина жестоко избил незнакомую женщину

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:34:25+03:00

Подозреваемого удалось задержать только через год

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В Новой Усмани задержали подозреваемого в жестоком избиении 44-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 7 февраля.

Инцидент произошел 27 февраля прошлого года. Тогда у дома на улице Полевой между местной жительницей и незнакомым ей мужчиной возник конфликт. Неизвестный начал избивать ее руками по голове, а затем сбежал. Женщину госпитализировали.

Только через год правоохранители вышли на преступника. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU