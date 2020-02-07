В поселке под Воронежем мужчина зарезал свою сожительницу

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:28:23+03:00

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6 февраля в одном из частныж домов в 1 отделении свх Масловский Новоусманского района обнаружили труп 36-летней женщины с перререзанным горлом. Подозрение следователей пало на 34-летнего сожителя покойной. Мужчину срочно задержали и доставили в полицию. Там он частично признал вину в убийстве гражданской супруги. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, разбой и грабеж, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - В ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной информации, в день убийства между супругами во время распития спиртных напитков возникла ссора. Разъяренный мужчина взял нож и ударил им жену в горло. От полученного ранения та умерла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU