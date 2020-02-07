2020-02-07T15:48:49+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина лишился 210 тысяч рублей, защищаясь от мошенников

Местных жителей продолжают обманывать липовые сотрудники банка
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Всего за сутки в регионе зарегистрировано семь сообщений о кражах и мошенничествах.Всего за сутки в регионе зарегистрировано семь сообщений о кражах и мошенничествах.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

Воронежец потерял 210 тысяч рублей после разговора с лжесотрудницей банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 7 февраля.

Так, в полицию обратился 42-летний житель Железнодорожного района. Он рассказал, что на телефон ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она пояснила, что в финансовой организации зафиксировали взлом карты, несанкционированное списание денежных средств, а также оформление кредита на имя заявителя.

Собеседница предложила горожанину перевести его деньги на безопасный счет, предупредив при этом, что не рекомендуется обращаться к сотрудникам банка, так как возможна утечка информации. Мужчина согласился, проследовал к банкомату, обналичил сбережения и перевел их на указанный ему номер расчетного счета. После этого связь с мошенницей прервалась, а ее номер телефона оказался заблокирован.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано семь сообщений о противоправных действиях злоумышленников, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Домашние роды под Воронежем привели к опасным травмам новорожденного малыша
В Воронеже дошло до суда дело водителя автобуса, из-за которого сломала ногу пенсионерка
Воронежские спасатели предупредили местных жителей о небезопасном льде водохранилища
Воронежская прыгунья в воду завоевала серебро Кубка России
В Воронеже обсудили законопроект о полном запрете продажи никотиносодержащих смесей на территории региона
Воронежская госжилинспеция заставила УК отремонтировать обгоревший подъезд
Воронежский баскетболист сыграет на первенстве Европы
Под Воронежем за бытовую драку мужчина отсудил у знакомого 15 тысяч рублей
В Воронеже автоледи оштрафовали за парковку на тротуаре после фото в Сети
В Воронеже бизнесмены вернули государству 150 млн рублей неоплаченных налогов
В Воронежской области на кладбище нашли труп мужчины с простреленной головой
В Воронеже предприниматели-нелегалы лишились носков, трусов и торгового оборудования
Под Воронежем мужчина жестоко избил незнакомую женщину
В поселке под Воронежем мужчина зарезал свою сожительницу
В Воронеже мужчина лишился 210 тысяч рублей, защищаясь от мошенников
В Воронеже управляющая компания тратила деньги жильцов за коммунальные услуги
В субботу в Воронеже закроют проезд мимо СОК «Энергия»
В Воронеже на маршрутках появились светоотражающие ленты
В Воронежской области мужчина напал на продавца магазина с пистолетом
В Воронежской области за три дня на пожарах погибли пять человек
В субботу в Воронеже запретят парковку на площади Ленина
На обработку воронежских улиц от наледи израсходовали больше двух тысяч тонн песко-соляной смеси
Воронежца будут судить за кражу денег с забытой в банкомате карты
Жительница Воронежа сдала сына в детский дом, но решила получать за него пособия
Воронежцев просят посетить забытые могилы своих родственников
В Воронежской области после жалоб жителей отключили шумный демо-стенд в магазине автозапчастей
Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
В Воронеже из-за гриппа объявили карантин уже в 166 классах в 29 школах