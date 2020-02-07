В Воронеже мужчина лишился 210 тысяч рублей, защищаясь от мошенников

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:48:49+03:00

Всего за сутки в регионе зарегистрировано семь сообщений о кражах и мошенничествах. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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Воронежец потерял 210 тысяч рублей после разговора с лжесотрудницей банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 7 февраля.

Так, в полицию обратился 42-летний житель Железнодорожного района. Он рассказал, что на телефон ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она пояснила, что в финансовой организации зафиксировали взлом карты, несанкционированное списание денежных средств, а также оформление кредита на имя заявителя.

Собеседница предложила горожанину перевести его деньги на безопасный счет, предупредив при этом, что не рекомендуется обращаться к сотрудникам банка, так как возможна утечка информации. Мужчина согласился, проследовал к банкомату, обналичил сбережения и перевел их на указанный ему номер расчетного счета. После этого связь с мошенницей прервалась, а ее номер телефона оказался заблокирован.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано семь сообщений о противоправных действиях злоумышленников, совершенных путем обмана и злоупотребления доверием. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU