В Воронеже управляющая компания тратила деньги жильцов за коммунальные услуги

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:33:43+03:00

Все вскрылось после прокурорской проверки

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В Воронеже на управляющую компанию возбудили уголовное дело после прокурорской проверки. Оказалось, что ООО «Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное предприятие Никольское» задолжала 300 тысяч рублей поставщику электроэнергии «ТНС энерго Воронеж». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 7 февраля.

Оказалось, что УК тратит на личные нужды деньги, полученные от населения для оплаты расходов по электроэнергии.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере) находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU