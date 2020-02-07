В Воронеже управляющая компания тратила деньги жильцов за коммунальные услуги
В Воронеже на управляющую компанию возбудили уголовное дело после прокурорской проверки. Оказалось, что ООО «Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное предприятие Никольское» задолжала 300 тысяч рублей поставщику электроэнергии «ТНС энерго Воронеж». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 7 февраля.
Оказалось, что УК тратит на личные нужды деньги, полученные от населения для оплаты расходов по электроэнергии.
Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере) находится на контроле прокуратуры района.
ИСТОЧНИК KP.RU